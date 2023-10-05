8 октября
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Жизнь

В Новосибирске грудничка спасли от инфаркта

5-месячную девочку с редкой аномалией сердца спасли от инфаркта врачи из Новосибирска, сообщает "КП-Новосибирск".

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Девочку экстренно доставили в Центр Мешалкина из соседнего региона.

Врачи диагностировали у малышки отхождение левой артерии от легочной: это редкий порок, который встречается у 3–5 младенцев на 100 000 новорожденных.

Ситуацию усугублял коронавирус, которым также болела девочка. Ее прооперировали, учитывая крайне тяжелое состояние и жизненные показания.

В течение месяца после вмешательства левые отделы сердца ребенка вернулись к нормальным размерам. А это значит, что девочка сможет полноценно жить.

Ранее в Новосибирске новорожденному сломали ногу в больнице.

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