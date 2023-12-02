В Новосибирск приехал главный Дед Мороз

Об этом сообщили "В КУРСЕ 22 | Барнаул".
Жители региона расстроены, что праздничный поезд промчался мимо Алтайского края.
Ранее мы сообщали, что поезд Деда Мороза промчится мимо Алтайского края.
Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск.
Об этом сообщили "В КУРСЕ 22 | Барнаул".
Жители региона расстроены, что праздничный поезд промчался мимо Алтайского края.
Ранее мы сообщали, что поезд Деда Мороза промчится мимо Алтайского края.
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