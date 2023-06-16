В некоторых российских клиниках не хватает вакцин от кори

Частные российские клиники жалуются на нехватку вакцины от кори, сообщает ОСН .

В частных клиниках зафиксировали резки рост потребности в вакцинах. Известно, что единственную российскую вакцину - "Микрогена" - можно получить только в некоторых клиниках Санкт-Петербурга.

Зарубежный препарат ММР-II поставляется с перебоями. Также отмечается, что сотрудников некоторых предприятий обязывают вакцинироваться от кори.

Ежегодно потребность в вакцине составляет по меньшей мере 4-4,5 миллиона доз препарата, отметил бывший главврач России Геннадий Онищенко.

Ранее в Алтайском крае собирались проводить "подчищающую вакцинацию" от кори.