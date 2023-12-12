14 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Москве умерла легендарная ведущая радио

Людмила Швецова умерла в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности.

Свечи.
Свечи.
СС0

"SHOT" сообщает, что тело радиоведущей нашел ее сын в квартире на Юрловском проезде в столичном районе Отрадное. Следов насильственной смерти нет.

Журналистка Людмила Швецова имеет стаж в своей сфере более 50 лет. За эти годы женщина прошла путь от редактора отдела выпуска до старшего редактора космических программ на радиостанции. Долгие годы работала на радио "Маяк".

Также публиковалась во многих центральных газетах и таких журналах, как: "Кругозор", "Огонек", "Крестьянка", "Полярный круг". Швецова занесена в "Книгу рекордов Гиннесса" как единственная в мире женщина-журналист, которая четыре раза побывала на Северном полюсе.

Работала на радио "Маяк" до 1987 года.

Ранее мы сообщали о смерти принца Константина, сына правящего князя Лихтенштейна.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость