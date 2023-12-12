В Москве умерла легендарная ведущая радио

Людмила Швецова умерла в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности.

"SHOT" сообщает, что тело радиоведущей нашел ее сын в квартире на Юрловском проезде в столичном районе Отрадное. Следов насильственной смерти нет.

Журналистка Людмила Швецова имеет стаж в своей сфере более 50 лет. За эти годы женщина прошла путь от редактора отдела выпуска до старшего редактора космических программ на радиостанции. Долгие годы работала на радио "Маяк".

Также публиковалась во многих центральных газетах и таких журналах, как: "Кругозор", "Огонек", "Крестьянка", "Полярный круг". Швецова занесена в "Книгу рекордов Гиннесса" как единственная в мире женщина-журналист, которая четыре раза побывала на Северном полюсе.

Работала на радио "Маяк" до 1987 года.

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