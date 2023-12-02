В Москве школьница выпила уксус, чтобы пропустить школу

Как сообщает SHOT, семиклассница придумала этот план и взяла с кухни 9%-й уксус, который после выпила в подъезде.
Однако, школьница не рассчитывала, что от одного глотка ей станет настолько плохо. Девочка вернулась домой и попросила маму вызвать скорую.
Сотрудники скорой помощи вовремя оказали ей помощь и госпитализировали.
Мать школьницы осудили за неисполнение родительских обязанностей. Ребенка хотят перевести на заочное обучение.
Ранее мы сообщали о том, что российские студенты массово отравились после обеда в столовой.