3 декабря
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Жизнь

В Москве школьница выпила уксус, чтобы пропустить школу

Девочка хотела, чтобы мама разрешила ей не идти на уроки из-за больного живота. Это закончилось приездом скорой помощи.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Как сообщает SHOT, семиклассница придумала этот план и взяла с кухни 9%-й уксус, который после выпила в подъезде.

Однако, школьница не рассчитывала, что от одного глотка ей станет настолько плохо. Девочка вернулась домой и попросила маму вызвать скорую.

Сотрудники скорой помощи вовремя оказали ей помощь и госпитализировали.

Мать школьницы осудили за неисполнение родительских обязанностей. Ребенка хотят перевести на заочное обучение.

Ранее мы сообщали о том, что российские студенты массово отравились после обеда в столовой.

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