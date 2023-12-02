В Москве школьница выпила уксус, чтобы пропустить школу

Девочка хотела, чтобы мама разрешила ей не идти на уроки из-за больного живота. Это закончилось приездом скорой помощи.

Как сообщает SHOT, семиклассница придумала этот план и взяла с кухни 9%-й уксус, который после выпила в подъезде.

Однако, школьница не рассчитывала, что от одного глотка ей станет настолько плохо. Девочка вернулась домой и попросила маму вызвать скорую.

Сотрудники скорой помощи вовремя оказали ей помощь и госпитализировали.

Мать школьницы осудили за неисполнение родительских обязанностей. Ребенка хотят перевести на заочное обучение.

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