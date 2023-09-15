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Жизнь

Насколько опасна магнитная буря 15 сентября

Опасен ли третий день мощной магнитной бури, рассказали в MK.RU.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

15 сентября магнитная буря пойдет на спад, но в этот день Землю еще будут атаковать трехбалльные геомагнитные удары.

Колебания останутся в такой мощности до полуночи следующего дня.

В дни магнитных бурь у метеочувствительных людей могут быть проблемы с артериальным давлением, головные боли, слабость, головокружения и мигрени. Не стоит планировать никаких дел, которые требуют повышенной концентрации внимания или сильного физического напряжения.

Ранее рассказали, чем опасна магнитная буря, которая пройдет 13 сентября 2023 года.

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