Опасен ли третий день мощной магнитной бури, рассказали в MK.RU .

15 сентября магнитная буря пойдет на спад, но в этот день Землю еще будут атаковать трехбалльные геомагнитные удары.

Колебания останутся в такой мощности до полуночи следующего дня.

В дни магнитных бурь у метеочувствительных людей могут быть проблемы с артериальным давлением, головные боли, слабость, головокружения и мигрени. Не стоит планировать никаких дел, которые требуют повышенной концентрации внимания или сильного физического напряжения.

Ранее рассказали, чем опасна магнитная буря, которая пройдет 13 сентября 2023 года.