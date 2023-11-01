В Москве кот просидел четыре дня в закрытой машине. Его спасали полицейские, МЧС и прохожие

В центре Москвы нашли запертого в машине кота. Предположительно, он там находился с 29 октября.

В Telegram-канале SHOT накануне появилась информация о коте, который уже не первый день сидит в автомобиле Mitsubishi Outlander. Его владелец заехал на платную парковку Большого театра 29 октября, а 1 ноября очевидцы заметили в машине животное.

В салоне нет ни еды, ни воды для пушистого заложника. О находке очевидцы сообщили в полицию.

Прибывшие сотрудники полиции пытались спасти питомца, многие очевидцы были готовы забрать серого. В итоге животное высвободили приехавшие на место сотрудники МЧС. Вокруг авто собрались зеваки, журналисты и правоохранители.

Насколько известно, владелицей автомобиля является 61-летняя Людмила Юрина из Волгоградской области. Но прохожие говорят, что за рулем находился мужчина.

На территории Большого театра водитель достал церковные принадлежности и начал говорить, что он пророк. Его отправили на обследование в психиатрическую клинику, а кота оставили в машине.

Ранее алтайские спасатели вытащили из канализации упавшего котенка.