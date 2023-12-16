В Москве более 80 мигрантов напали на полицейских

"Побоище" произошло из-за того, что правоохранители попытались задержать машину, но водитель ослушался и более того, пронес одного из сотрудников несколько метров. А спустя несколько минут нарушитель избил полицейского.

SHOT сообщает, что во время задержания у мужчины случился эпилептический припадок, сотрудники полиции вызвались ему на помощь.

Но путь им преградила толпа из более чем 80-ти человек, они начали толкать полицейских. Успокоить нападавших удалось только двумя выстрелами в воздух. Пострадавших нет.

Всего задержали 82-х человек, на них составлены протоколы по статьям: "Мелкое хулиганство" и "Нарушение миграционного порядка".

А главного злоумышленника ждет уголовное дело по статьям: "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". Преступнику грозит 10 лет тюремного заключения.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье на складе популярного маркетплейса нашли нелегальных мигрантов и уклонистов.