В мэрии Барнаула обсудили праздничную программу на 1 мая

В городской администрации прошло заседание оргкомитета «Победа», которое провел глава города Вячеслав Франк, сообщили в мэрии города.

Салют на День города в Барнауле. 3 сентября 2022 год

В праздничный день на центральных городских магистралях планируют организовать автопробег ретро-автомобилей и современной пожарной техники.

Автопробег приурочили к 374-й годовщине со дня основания пожарной охраны в краевой столице, которую отметят 30 апреля.

Кроме того, 1 мая пройдет выставка пожарной техники и показательные выступления подразделений ГУ МЧС России по Алтайскому краю на площади Свободы.

На площади Советов в честь 100-летнего юбилея «Динамо» пройдет легкоатлетический пробег «Динамовская десятка».

Профильные ведомства готовят памятные мероприятия у стелы «Город трудовой доблести», концертную программу на набережной с участием творческих коллективов и парад судов.

Праздничный фейерверк запустят в 22:00 с акватории реки Обь.

Ранее мы рассказали, как россияне будут отдыхать в праздники в мае-2023.