В мэрии Барнаула напомнили, что нельзя поджигать тополиный пух

Любая неосторожность — брошенный окурок или спичка, разведенный костер, шалость детей и подростков с огнем — может привести к возгоранию.
Ведь пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью.
Поэтому места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать и поливать водой. Также рекомендовано гражданам соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности в период цветения тополей.
В случае угрозы возникновения пожара необходимо срочно пожарную охрану – 01, 101; экстренные оперативные службы – 112.
Ранее является ли тополиный пух аллергеном, рассказал эксперт. Симптомы, которые связаны с аллергической реакцией при контакте с пухом могут грозить только тем, кто уже знает, что у него есть аллергия.
Риск аллергической реакции в сезон тополиного пуха связан с тем, что он может переносить на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих трав. Но аллергия на сам пух — чрезвычайно редкое явление.
Что нужно делать
Проводить чаще влажную уборку в помещении, проветривать. После возвращения с улицы менять одежду и принимать душ, и чтобы пыльца не попадала в квартиру. Ставить сетки на окна.