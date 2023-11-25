В МЧС предупредили о ветре до 72 км/ч в Алтайском крае

25 ноября ветер поднимается до 20 м/с или 72 км/ч. 26 ноября к этому добавится гололедица, а в северных районах пойдет небольшой снег. Местами умеренный мокрый снег с дождем — по северо-востоку.
Население призвали к осторожности. В случае происшествия нужно звонить по номеру 112.
Также в МЧС рассказали, что при сильном ветре переждать непогоду можно в капитальном строении. Если вы находитесь на улице, обходите рекламные щиты, не подходите к дорожным знакам, не прячьтесь под деревьями.
Ранее мы рассказывали, сдвинутся ли сроки открытия моста на Новом рынке из-за разрушительного урагана.