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Жизнь

В МЧС предупредили о ветре до 72 км/ч в Алтайском крае

Ухудшение погоды спрогнозировали 25 и 26 ноября в регионе.

Ураган. Ущерб.
Ураган. Ущерб.
Telegram-канал "Говорит Вакаев"

25 ноября ветер поднимается до 20 м/с или 72 км/ч. 26 ноября к этому добавится гололедица, а в северных районах пойдет небольшой снег. Местами умеренный мокрый снег с дождем — по северо-востоку.

Население призвали к осторожности. В случае происшествия нужно звонить по номеру 112.

Также в МЧС рассказали, что при сильном ветре переждать непогоду можно в капитальном строении. Если вы находитесь на улице, обходите рекламные щиты, не подходите к дорожным знакам, не прячьтесь под деревьями.

Ранее мы рассказывали, сдвинутся ли сроки открытия моста на Новом рынке из-за разрушительного урагана.

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