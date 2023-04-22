В МЧС объяснили, почему нельзя жечь сухую траву

За сутки в Алтайском крае ликвидировано 22 пожара, из них 11 — возгорания сухой растительности, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В МЧС рассказали, что высохшая на солнце трава, камыш, кустарники — отличная «пища» для огня. Площади таких возгораний увеличиваются более чем стремительно.

При этом тушить такой пожар достаточно сложно: трава нередко горит в отдаленных, труднодоступных местах без источников водоснабжения.

Кроме того, такие пожары не возникают самостоятельно. Возгорание травы происходит в результате деятельности человека.

«Важно помнить каждому: ошибочно думать, что поджог травы — не более чем забава. В условиях сухой погоды и ветра небольшой костер может обернуться большой бедой», — добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле ликвидировали пожар в клинике.