23 апреля
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Жизнь

В МЧС объяснили, почему нельзя жечь сухую траву

За сутки в Алтайском крае ликвидировано 22 пожара, из них 11 — возгорания сухой растительности, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Горит сухая трава.
Горит сухая трава.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

В МЧС рассказали, что высохшая на солнце трава, камыш, кустарники — отличная «пища» для огня. Площади таких возгораний увеличиваются более чем стремительно.

При этом тушить такой пожар достаточно сложно: трава нередко горит в отдаленных, труднодоступных местах без источников водоснабжения.

Кроме того, такие пожары не возникают самостоятельно. Возгорание травы происходит в результате деятельности человека.

«Важно помнить каждому: ошибочно думать, что поджог травы — не более чем забава. В условиях сухой погоды и ветра небольшой костер может обернуться большой бедой», — добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле ликвидировали пожар в клинике.

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