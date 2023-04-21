В маленьком селе на Алтае начали готовить кое-что интересное и вкусное

Гастрономический фестиваль «Мясной замес» вновь пройдет в Алтайском крае, об этом сообщили его организаторы в соцсетях. Уже выбрана дата проведения, и анонсированы некоторые подробности.

Фестиваль «Мясной замес» в этом году пройдет 17 июня. Местом его проведения вновь станет небольшой поселок Дружба в Целинном районе, где проживает всего около 650 человек.

Здесь же располагается одноименный сельскохозяйственный кооператив, который и является главным организатором фестиваля.

В прошлом году «Мясной замес» также поддержали барнаульское предприятие «Сибирский осетр», компании «Диво Алтая» и «Рикон», «Белокурихинские теплицы», «Сашера Мед», «Алтайские луга», а также «Бочкари».

Что уже известно

Как и годом ранее ключевым событием фестиваля станет шеф-батл среди известных поваров со всей Сибири по приготовлению блюд из мяса. В прошлом году оценивали участников «Мясного замеса» приглашенные члены судейской комиссии из ассоциации Chefs Team Russia.

До 30 апреля организаторы в соцсетях собирают заявки от других участников, желающих стать частью «Мясного замеса» — от музыкантов, артистов и ремесленников.

В 2022 году площадках фестиваля работали станция серфинга, с мастер-классами по основам SUP-бординга, йога-дом, выставка кузнечных изделий, гончарная мастерская. Здесь же проходили открытый турнир по русскому жиму, по армрестлингу, показательные соревнования по баскетболу.

Для посетителей с детьми была отдельная зона развлечений.