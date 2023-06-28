29 июня
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Жизнь

В маленьком селе Алтайского края набирают воду в бочки и ждут помощи

В селе Назаровка Рубцовского района продолжаются проблемы с водоснабжением. По словам местных жителей, больше 10 лет напор в кранах остается слабым, качество воды лучше не становится. Людям ничего не остается, как набирать воду в бочки, ведра, отстаивать и только после пить и использовать для приготовления пищи.

Люди хотят, чтобы в их домах была вода.
Люди хотят, чтобы в их домах была вода.
Источник: ru.freepik.com, автор macrovector.

Не хватает воды, чтобы поливать огород, стирать белье, поить скотину, набирать емкости в баню, — объяснила ситуацию многодетная женщина. — Водонапорная башня давно пришла в негодность, ремонтировать ее отказываются, так как она неисправна. Бурение скважин для личного пользования не предоставляется возможным. В грунте содержится большое количество крупных валунов и каменных плит.

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, жители Назаровки обратились к депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александру Терентьеву.

Он направил запросы министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, краевому прокурору и главе Рубцовского района для разрешения сложной ситуации с водоснабжением в селе.

Депутат отмечает, что проблема требует принятия экстренных мер. Люди устали и хотят, казалось бы, элементарного — чтобы вода в их домах была круглосуточно.

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