В мае россиян ждет 11 нерабочих дней

В этом году длительные майские каникулы не предусмотрены, тем не менее затяжной отдых россиянам предусмотрен.

Согласно производственному календарю, в мае россияне будут отдыхать 11 дней, из которых 8 дней приходятся на стандартные выходные — субботу и воскресенье.

Первая часть — в преддверии праздника Весны и Труда в 2023 — на отдых отведено три дня. Это 29, 30 апреля и 1 мая (с субботы по понедельник), напоминают «Аргументы и факты».

Второй период каникул связан с Днем Победы. Россияне смогут отдохнуть четыре дня — с 6 по 9 мая (с субботы по вторник).

8 мая стало нерабочим днем из-за переноса воскресенья, 8 января.

Нерабочий календарь

В мае будет 11 нерабочих дней: 1,6−9 и 13, 14, 20, 21, 27, 28. Восемь из них приходятся на стандартные выходные (суббота, воскресенье) и три — на праздники.

Между тем более половины россиян предпочитают домашних отдых на майских праздниках.

59% респондентов планируют остаться дома на майских выходных. Около трети россиян — 27% поедут в выходные на дачу.

Каждый десятый опрошенный — 10% решил отправиться в небольшое путешествие в другой город, а 2% поедут в другую страну.

Большинство опрошенных — 83% также заявили, что не хотят брать отпуск в промежуток между майскими праздниками. Другие же — 17% респондентов решили продлить свой отдых за счет выходных.

О том, как россияне будут отдыхать в майские праздники — в материале altapress.ru.