В Кузбассе нашли водителя фуры, которая чуть не задавила легковушку

Никто не пострадал. На владельца "Вольво" составили протокол, ему грозит штраф 6,5 тысяч или лишение прав на 4 или 6 месяцев.

Mash Siberia сообщает, что грузовой "Вольво" зарегистрирован в Алтайском крае. За рулем сидел 45-летний мужчина.

В Юргинском округе на трассе "Сибирь" водитель фуры пошел на обгон впереди идущего грузового автомобиля, не заметив "Мазду", которая двигалась по встречке.

Водителю легковушки еле удалось проскочить между двумя грузовыми автомобилями.

Никто из водителей и пассажиров не пострадал, помяло только японский автомобиль. На водителя грузового автомобиля заведен протокол, ему грозит штраф 6,5 тыс. рублей или лишение прав на четыре или шесть месяцев.

Ранее altapress.ru сообщал подробности чуть не случившейся аварии.

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