В Кремле снимают пародию на «Ивана Васильевича» с Батрутдиновым и Бузовой

Съемки проходят в кремле Ростова Ярославской области, пишет "КП". Тимур Батрутдинов сыграет главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного.
В проекте принимают участие другие звезды Comedy Club — Демис Карибидис играет Шурика, Максим Лагашкин — Жоржа Милославского. В киноленте появится Ольга Бузова, указывает mail.ru.
Также в съемках заняты Павел Воля, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гоша Куценко, Павел Деревянко, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Марина Федункив, Ольга Картункова, Ольга Бузова, Баста (Василий Вакуленко), Иванушки International, Азамат Мусагалиев, Филипп Киркоров и др.
По некоторым улицам в минувшие выходные нельзя было проехать на автомобиле, движение перекрывали — чтобы не прерывать съемочный процесс у Ростовского кремля.
Фильм покажут в новогоднюю ночь на канале ТНТ.
О фильме
Съемки фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая проходили в следующих местах — видеоклип к песне «С любовью встретиться (Звенит январская вьюга)» — Ялта (конец съемочного периода: март 1973 г.); Палаты Ивана Грозного и Кремль XVI века — Ростовский кремль.