В Казахстан ввели временные ограничения на ввоз и транзит спермы хряков и другой продукции

Полный список товаров, которые на сегодняшний день запрещается провозить:
- живых свиней и спермы хряков;
- мяса свинины, в том числе от диких кабанов, и продуктов его переработки, которые не прошли тепловую обработку;
- кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных;
- кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, не прошедших термическую обработку;
- бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней, продукции и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.
Отмечается, что товары, которые отгрузили до 29 сентября пропускают в обычном режиме.
Ранее барнаульцы поразились собачке, которая справляет нужду с балкона и не задевает прохожих.