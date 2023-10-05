8 октября
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Жизнь

В Казахстан ввели временные ограничения на ввоз и транзит спермы хряков и другой продукции

Ввоз животноводческой продукции в Казахстан из России временно ограничен. Об этом сообщил Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Свинина. Мясо.
Свинина. Мясо.
СС0

Полный список товаров, которые на сегодняшний день запрещается провозить:

  • живых свиней и спермы хряков;
  • мяса свинины, в том числе от диких кабанов, и продуктов его переработки, которые не прошли тепловую обработку;
  • кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных;
  • кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, не прошедших термическую обработку;
  • бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней, продукции и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.

Отмечается, что товары, которые отгрузили до 29 сентября пропускают в обычном режиме.

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