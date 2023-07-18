19 июля
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Жизнь

В Изумрудном парке провели йогу для беременных - зачем ею занимаются

Беременные жительницы Барнаула посетили специальную йогу, которую провели в парке "Изумрудный". А мы разобрались, как такие занятия помогают во время беременности.

Йога для беременных в Изумрудном парке.
Йога для беременных в Изумрудном парке.
t.me/park_izumrudnyi

Для здоровья и хорошего течения беременности женщинам рекомендуют каждый день уделять не менее 30 минут легким физическим упражнениям.

Йога же мягко воздействует на организм, ее можно практиковать вплоть до последних недель срока.

Занятия йогой снимают стресс, поскольку это не только физические упражнения, но и тренировка концентрации, осознанности, расслабления, медитация.

По данным некоторых исследований, йога снизила уровень стресса участниц на 31,6% против 6,5% после обычной гимнастики для беременных.

Мягкая растяжка снимает напряжение и развивает гибкость, а удержание некоторых поз способствует укреплению мышц спины и таза.

Йога также меняет отношение к боли и благоприятно сказывается на общем эмоциональном восприятии.

Занятия йогой могут снизить риск преждевременных родов, а также задержки внутриутробного развития плода и гипертонии.

Женщины, которые занимаются йогой, отмечают уверенность в себе и позитивный настрой насчет здоровья. Роды у них проходят быстрее, а младенцы весят больше.

Заниматься можно всем, поскольку легкая практика йоги не будет для организма сильной нагрузкой.

Ранее в Изумрудном парке анонсировали бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе.

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