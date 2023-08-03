В Изумрудном парке показали, как выглядит необычная подсветка деревьев

Маленькие лампочки вкруговую обвили стволы деревьев. Их зажигают сразу после захода солнца, и парк сразу преображается.
"В парке "Изумрудный" стало еще уютней", - сказал директор зеленой зоны.
Барнаульцы уже оценили новинку и оставили положительные отзывы.
Некоторые горожане в комментариях забеспокоились о природе и об отдыхе деревьев от света ламп. Вакаев в ответ заверил, что подсветка будет выключаться вместе с фонарями на площади.
Ранее мы рассказывали, что Изумрудный парк продолжает преображаться - там строится новый амфитеатр, появились необычные скамейки в заборе и освещение над ними.