29 августа
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Жизнь

В Изумрудном парке ищут хозяина для полюбившейся многим собаки

Пресс-служба Изумрудного парка опубликовала объявление: "Ищут доброго хозяина для собаки, прибившейся к территории". Животное полюбилось многим посетителям своим веселым нравом и покладистым характером.

Собаке ищут добрых хозяев
Собаке ищут добрых хозяев
Парк "Изумрудный"

Откуда пришла бродяжка, никто не знает. В пресс-службе заявляют, что собака очень умная и добрая. Она любит людей и не прочь поохотиться на белок, птиц и грызунов. Многие гости парка ее уже знают и часто подкармливают.

Однако парк не может оставить бродяжку у себя. Сотрудники боятся, что собаку могут увезти административные органы, и больше ее никто не увидит. Поэтому в парке просят пристроить дворняжку у себя.

"Она добра к детям, имеет охотничьи навыки (охотится на голубей), будет преданным другом и надежным охранником", - заявлено в объявлении.

Собаке ищут добрых хозяев
Собаке ищут добрых хозяев
Парк "Изумрудный"

Некоторые барнаульцы заявляют в комментариях, что собака - вовсе не бездомная, а находится на самовыгуле. По их словам, она живет в частном доме на Парижской Коммуны.

Другие же опровергают эту информацию и указывают на заявление от приюта "Ласка". В учреждении отметили, что животное стерилизовали, чипировали и выпустили.

Некоторые предлагают сделать собаку символом парка и пристроить жить у охраны.

Тем, кто заинтересуется собакой, просят звонить на телефон охраны парка: +7 963 533-69-20.

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