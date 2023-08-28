В Изумрудном парке ищут хозяина для полюбившейся многим собаки

Откуда пришла бродяжка, никто не знает. В пресс-службе заявляют, что собака очень умная и добрая. Она любит людей и не прочь поохотиться на белок, птиц и грызунов. Многие гости парка ее уже знают и часто подкармливают.
Однако парк не может оставить бродяжку у себя. Сотрудники боятся, что собаку могут увезти административные органы, и больше ее никто не увидит. Поэтому в парке просят пристроить дворняжку у себя.
"Она добра к детям, имеет охотничьи навыки (охотится на голубей), будет преданным другом и надежным охранником", - заявлено в объявлении.
Некоторые барнаульцы заявляют в комментариях, что собака - вовсе не бездомная, а находится на самовыгуле. По их словам, она живет в частном доме на Парижской Коммуны.
Другие же опровергают эту информацию и указывают на заявление от приюта "Ласка". В учреждении отметили, что животное стерилизовали, чипировали и выпустили.
Некоторые предлагают сделать собаку символом парка и пристроить жить у охраны.
Тем, кто заинтересуется собакой, просят звонить на телефон охраны парка: +7 963 533-69-20.