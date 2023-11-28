29 ноября
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Жизнь

В iPhone с iOS 17 появилась функция для защиты зрения

Новая функция позволяет защищать глаза и снижает риск развития близорукости, передает Apple.

Apple.
Apple.
СС0

Функция называется Screen Distance и работает, измеряя расстояние между экраном и глазами пользователя.

При этом собранные данные остаются на устройстве и не передаются Apple.

Чтобы активировать данную функцию, нужно «Настройки» на iPhone или iPad с Face ID, которая работает на iOS 17. Далее выбрать Screen Time и затем Screen Distance.

После включения функции, если устройство видит, что оно находится слишком близко к лицу человека, то всплывает уведомление с предложением отдалить его.

Ранее сообщалось, что создан способ долгосрочного хранения данных с помощью QR-кодов.

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