В ГУ МВД России по Алтайскому краю наградили сотрудников полиции в профессиональный праздник

Сотрудники полиции края принимали поздравления от Главного Федерального инспектора Юрия Земского, руководителя Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко, ветеранов, Общественного совета, представителей других структур и правоохранительных органов.
Наиболее отличившимся сотрудникам полиции края вручили государственные награды, грамоты и благодарности.
Сотрудники полиции получили следующие награды:
- Семь – медалью «За отличие в охране общественного порядка»;
- трое - нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД» — начальник МО МВД России Кытмановский Виктор Игнатьев;
- 36 - медалью МВД России «За доблесть в службе» —капитан полиции Максим Князев, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции по городу Новоалтайску;
- четверо - медалью МВД России «За смелость во имя спасения»;
- двое - медалью МВД России «За боевое содружество»;
- один - медалью МВД России И.Д. Путилина;
- один – медалью МВД России «За заслуги в службе в особых условиях»;
- а также один – нагрудным знаком МВД России «Почетный наставник МВД».
При этом почетной грамотой МВД России награждено 53 сотрудника, 39 объявлена Благодарность Министра. Наградами Главного Федерального инспектора, правительства Алтайского края, АКЗС, других организаций и силовых структур поощрен 61 сотрудник органов внутренних дел Алтайского края.
Среди награжденных: подполковник полиции Константин Жевлаков, заместитель начальника ОМВД России по Тальменскому району, старший лейтенант полиции Роман Зеновьев, инспектор управления организации общественного порядка Главного управления. Им вручили медали «За отличие в охране общественного порядка».
Ранее сообщалось, что на Алтай-Коксе наградили лучших слесарей-ремонтников.