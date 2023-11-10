В ГУ МВД России по Алтайскому краю наградили сотрудников полиции в профессиональный праздник

В ГУ МВД России по Алтайскому краю 10 ноября состоялось традиционное торжественное мероприятие, которое посвящено Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю наградили сотрудников полиции.

Сотрудники полиции края принимали поздравления от Главного Федерального инспектора Юрия Земского, руководителя Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко, ветеранов, Общественного совета, представителей других структур и правоохранительных органов.

Наиболее отличившимся сотрудникам полиции края вручили государственные награды, грамоты и благодарности.

Сотрудники полиции получили следующие награды:

Семь – медалью «За отличие в охране общественного порядка»;

трое - нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД» — начальник МО МВД России Кытмановский Виктор Игнатьев;

36 - медалью МВД России «За доблесть в службе» —капитан полиции Максим Князев, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции по городу Новоалтайску;

четверо - медалью МВД России «За смелость во имя спасения»;

двое - медалью МВД России «За боевое содружество»;

один - медалью МВД России И.Д. Путилина;

один – медалью МВД России «За заслуги в службе в особых условиях»;

а также один – нагрудным знаком МВД России «Почетный наставник МВД».

При этом почетной грамотой МВД России награждено 53 сотрудника, 39 объявлена Благодарность Министра. Наградами Главного Федерального инспектора, правительства Алтайского края, АКЗС, других организаций и силовых структур поощрен 61 сотрудник органов внутренних дел Алтайского края.

Среди награжденных: подполковник полиции Константин Жевлаков, заместитель начальника ОМВД России по Тальменскому району, старший лейтенант полиции Роман Зеновьев, инспектор управления организации общественного порядка Главного управления. Им вручили медали «За отличие в охране общественного порядка».

Ранее сообщалось, что на Алтай-Коксе наградили лучших слесарей-ремонтников.