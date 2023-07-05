В Госдуме заявили о проблеме военных с отпусками в зоне СВО

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов сообщил, что у военных в зоне СВО есть проблемы с отпусками. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Депутат отметил, что сейчас от военнослужащих поступает много заявок на получение отпусков. Это происходит по причине критического роста усталости солдат.

По его словам, это в среднесрочной перспективе станет главной проблемой ВС РФ. Также он добавил, что сейчас военные сидят на местах столько, сколько требует командование.

Порой этот срок может доходить до 10 месяцев или до трех месяцев на передовой. Кузнецов сказал, что на фронте без отпусков "полно людей".

Он также подчеркнул, что из-за контрнаступления ВСУ сейчас эту проблему решить сложно. Минобороны, по его словам, должны заняться этим вопросом осенью.

Ранее в Госдуме рассказали о причинах конфликта Минобороны и "Вагнера".