В Госдуме предложили выдать семьям по 26 тыс. рублей на подготовку к школе

Первый зампред комитета Яна Лантратова заметила, что цены на одежду и канцелярские принадлежности сильно выросли по сравнению с прошлыми годами.
Так, по данным ВЦИОМ, средний показатель расходов россиян на сбор ученика в школу к 2023 году составляет более 43 тыс. рублей. В 2022 году он был равен 33 тыс., а в 2019 - 26,9 тыс. рублей.
Ланкратова напомнила, что, согласно прогнозам министра финансов России Антона Силуанова, инфляция снизится только к следующему году. Поэтому государству необходимо оказать существенную поддержку семьям, убеждена депутат.
Обращение с просьбой финансовой помощи семьям депутаты направили к главе кабмина.
Ранее ювелирный бренд Tiffany & Co. к новому учебному году создал транспортир и точилку из чистого серебра за 77 тыс. рублей.