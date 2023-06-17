В Госдуме предложили штрафовать россиян за полуголый внешний вид в Санкт-Петербурге

Депутат отметил, что эта идея требует обсуждения и доработки. Дресс-код касается особенно летнего периода, когда некоторые перебарщивают с открытостью одежды.
При этом Марченко сказал, что он не агитирует за создание единой формы одежды, потому что это не подходит свободолюбивому городу.
По его мнению, прогулки в купальнике, плавках или прозрачных платьях по Невскому проспекту недопустимы.
Он считает, что за такие поступки людей нужно привлекать к административной ответственности, а в законе стоит обозначить понятие непристойного внешнего вида.
Депутат Заксобрания Анастасия Мельникова поддержала эту идею, однако запрещать что-то носить людям, по ее словам, нельзя. Стоит просто попросить граждан ответственно подходить к выбору наряда.
Ранее в Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для одиноких россиян.