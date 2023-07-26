Главные голливудские премьеры этого года - "Барби" и "Оппенгеймер" - вышли в прокат 21 июля, но с показом в России есть нюанс, сообщают " Ведомости ".

Как оказалось, американские мейджоры вычислили схемы, по которым нелегальные копии голливудских фильмов попадали в российские кинотеатры.

Так, например, виновников нашли в Казахстане. Их вычислили по вотермаркам (цифровым меткам), которые ставятся прокатчиком, когда он передает фильм кинотеатрам.

Также утечка могла произойти в офисе мейджора СНГ или отделах, связанных с локализацией фильмов. Как наказали участников схемы "теневого проката" - неизвестно.

Голливуд. Открытые источники.

Однако в случае с "Барби" и "Оппенгеймером" дело еще и в бойкоте от казахстанских поставщиков. Даже если бы Голливуд не вмешался, российским кинотеатрам все равно пришлось бы ждать премьеры этих фильмов дольше обычного.

Раньше зарубежные фильмы приходили в Россию с небольшим опозданием, но все равно - на большие экраны. Некоторые громкие премьеры и вовсе выходили день в день с мировыми, как было со "Стражами Галактики".

Но уже некоторое время казахстанские компании бойкотируют российский рынок. Некоторые утверждают, что дело в прибыли, которую не смогли поделить компании и кинотеатры.

Кинотеатр. Зал Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Точная причина бойкота неизвестна, однако, например, "Трансформеры" и "Флеш" вышли в кинотеатрах России только после цифрового релиза, то есть сильно позже мировой премьеры.

Очевидно, то же самое ожидает и "Барби", и "Оппенгеймер". Посмотреть их российский зритель в любом случае сможет не раньше, чем через месяц, с одной лишь разницей - в кино или дома.

Тем временем фантастическая комедия с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях ("Барби") собрала за первые выходные проката 155 млн долларов. Это лучший показатель с начала года.

В то же время биографический блокбастер Кристофера Нолана со звездным составом дебютировал со сбором в 80,5 млн долларов.