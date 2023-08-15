16 августа
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Жизнь

В 2024 году в барнаульском парке «Изумрудный» возведут площадки для волейбола и шахмат

Площадки планируют построить в парке «Изумрудный» в 2024 году. Они будут размещены рядом от будущего «зеленого» пляжа, который на данный момент возводят.

Благоустройство парка «Изумрудный».
Благоустройство парка «Изумрудный».
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Рядом со стадионом школы им. Сергея Клевчени выделят место для занятий пляжным волейболом, шахматный павильон, а также уличные тренажеры.

Вместе с тем, сделают парковку для автомобильного транспорта. Около 35 млн рублей потратят на эти цели.

Вакаева рассказал, что еще около пяти лет понадобится на высадку новых деревьев и кустарников.

Только после этого парк будет выглядеть так, как задумывали авторы проекта. Об этом в интервью amic.ru в программе "Переговорка" рассказал Владислав Вакаев.

Ранее в парке "Изумрудный" показали, как выглядит необычная подсветка деревьев.

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