В этот день можно узнать, какая погода будет летом

Altapress.ru рассказывает о приметах этого дня.

Приметы Лаврентьева дня

Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.

Лес шумит – к оттепели.

Холодная погода — к жаркому августу.

Ветреная погода — к дождливому году.

Ночью 11 февраля в Алтайском крае прогнозируют порывы юго-западного ветра до 20 метров в секунду, днем — до 17. Так что вполне возможно, нас ожидает дождливое лето и осень. Хотя мороз до минус 14 говорит о том, что август будет жарким. Соответственно, богатым на урожай.

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