11 ноября
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Жизнь

В еще одном регионе РФ в частных клиниках перестанут делать аборты

В Курской области частные клиники отказались делать аборты.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Как сообщает Lenta.ru, вице-губернатор на круглом столе в областном перинатальном центре объявил, что они второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от химического прерывания беременности.

Как сказал замглавы региона, это знаковое событие для Курской области, теперь 92% женщин, которые решили прервать беременность, будут наблюдаться в госклиниках, где с ними активно будут работать чиновники.

У жительниц выясняют причину аборта и дают время на осмысление, говорит Белостоцкий. Он подытожил, что власти намерены сохранить жизнь каждого ребенка.

Ранее в Госдуме предложили поощрять женщин за отказ от аборта.

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