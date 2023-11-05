8 ноября
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Жизнь

В Екатеринбурге маленькая девочка случайно заперлась в ячейке постамата Сбера

Клиентка банка вместе с ребенком пришла в офис Сбербанка. Женщина отвлеклась, а девочка случайно закрылась в ячейке.

Сбербанк.
Сбербанк.
Фото: Сбербанк.

Как сообщает E1.RU, пока женщина забирала свою посылку, она оставила дверцу ячейки открытой. Судя по всему, малышка решила поиграть и спрятаться в постамат.

Но дверь закрылась, а девочка осталась внутри.

За несколько минут сотрудники "Сбера" вызвали группу быстрого реагирования и сообщили о происшествии в службу поддержки постамата, чтобы они удаленно открыли ячейку.

С ребенком все в порядке, отделалась испугом.

Ранее от умершего полтора года назад младенца потребовали заявление на суде в Новосибирске.

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