12 апреля
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Жизнь

В домах барнаульского поселка станет теплее следующей зимой

Изоляцию на теплосети от Лесного тракта до поселка Южный планируют восстановить до конца года, сообщает «Катунь 24».

Теплотрасса.
Теплотрасса.
СГК

Всего изоляционный материал уложат на более восьми км теплосети. При этом ранее специалисты восстановили изоляцию на уже 298 м.

Благодаря этому в квартирах поселка Южный станет на 1−2 градуса теплее. Кроме того, восстановление поможет снизить тепловые потери.

В пресс-службе СГК рассказали, что сейчас определяют подрядчика. Закончить работы планируют до конца года.

Ранее жители Алтайского края пожаловались на оголенную теплотрассу и аварийное состояние дома в целом. При этом счета за коммунальные услуги проходят гигантские.

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