В домах барнаульского поселка станет теплее следующей зимой

Всего изоляционный материал уложат на более восьми км теплосети. При этом ранее специалисты восстановили изоляцию на уже 298 м.
Благодаря этому в квартирах поселка Южный станет на 1−2 градуса теплее. Кроме того, восстановление поможет снизить тепловые потери.
В пресс-службе СГК рассказали, что сейчас определяют подрядчика. Закончить работы планируют до конца года.
Ранее жители Алтайского края пожаловались на оголенную теплотрассу и аварийное состояние дома в целом. При этом счета за коммунальные услуги проходят гигантские.