22 июня
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Жизнь

В чем плюсы и минусы перехода на летнее время и зачем оно вообще нужно в России

В Госдуму в день солнцестояния, 21 июня, внесли законопроект о возврате к летнему времени. После перехода на постоянное зимнее время идея о возврате прежних порядков не отпускает умы депутатов. Однако даже сам автор законопроекта не верит, что его инициативу одобрят. Зачем вообще нужен переход на летнее время, в чем его плюсы и минусы - в материале altapress.ru.

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Как работает переход на летнее время?

Переход на летнее время работает следующим образом. Весной время переводят на час вперед, а осень, наоборот, назад, на стандартное время. Его еще называют зимним.

Автор законопроекта, депутат Госудумы от КПРФ Михаил Матвеев предлагает переводить стрелки часов в конце марта, сообщает "Газета.ru".

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Для чего нужен переход на летнее время?

Матвеев заявил, что переход на летнее время увеличит световой день. По мнению автора инициативы, "ненормально, когда летом в три часа уже светло, а в 21 уже темно".

Депутат отмечает, что перевод стрелок часов поможет приспособиться к смене сезона. Ведь это приблизит время пробуждения человека к рассвету.

Также переход на летнее время позволит существенно экономить электроэнергию. Правда сам Матвеев признается, что доказательств в виде изменений счетчиков у него нет.

&quot;Час Земли&quot;.
"Час Земли".
pixabay.com/
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Действительно ли "игры со временем" так необходимы?

Депутаты отмечают, что экономия на освещении настолько мала по сравнению с общим нынешним энергопотреблением, что переход на летнее время не слишком на нем отразится.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус беспокоится, что переход на летнее время негативно скажется на жизни россиян. Он считает, что организму приходится перестраиваться на другие биоритмы, что связано с лишним стрессом.

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Как отразится переход на летнее время на Алтайском крае?

На самом деле Алтайский край почти ничего не почувствует, так как уже живет по летнему времени.

Алтайский край - один из немногих регионов страны, который живет по постоянному летнему расписанию. Такого решения добилось руководство края в 2016 году.

Летнее время было необходимо работникам сельхозпромышленности, дачникам и владельцам приусадебных хозяйств. Многие из сельчан жаловались на нехватку времени после работы - они не успевали заняться хозяйством до захода солнца.

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Мнения депутатов

Мнения депутатов на этот счет разнятся. Так член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман поддерживает переход на летнее время. Он считает, что это будет особенно востребовано для москвичей, так как столица находится на стыке двух часовых поясов.

Иммунолог Владимир Болибок издательству "Регнум" не советует "играться со временем". Он отмечает, что изменения во времени негативно сказываются на организме человека, что может привести к ослаблению иммунитета и обострить болезни.

Однако Матвеев отрицает данное утверждение, и считает, что проблемы надуманны.

«Аргументы в отношении биологических часов, которые якобы сбиваются у людей – это, честно говоря, смешно даже слушать. Пусть эти люди тогда откажутся от субботы с воскресеньем, от праздничных дней, от отпуска», — сказал парламентарий.

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Когда Россия отказалась от летнего времени?

Ранее в России регулярно, два раза в год, переводили стрелки часов на зимнее и летнее время.

В 2011 году по инициативе президента Медведева переход отменили. Первые три года Россия жила по летнему времени, а в октябре 2014 года страна перешла на постоянное зимнее время.

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