14 февраля
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Жизнь

В Бийске спасли кошку, вмерзшую в лед

В настоящее время кошка уже идет на поправку и ищет новых хозяев.

Кошка с хозяйкой.
Кошка с хозяйкой.
Фото: freepik.

"Катунь 24" сообщает, что жительница Бийска заметила пушистую, которая лапами и животом вмерзла в лед.

Бийчанка решила спасти животное, поэтому полила на место, где лежала кошка, теплой водой. Затем пострадавшую отдали в ветклинику и провели операции.

Но одну лапу из-за сильной травмы все же пришлось удалить.

В настоящее время кошку уже стерилизовали и поставили первую прививку, малышка идет на поправку и ищет новый дом.

Ранее сообщалось, что на Алтае спасли кота, брошенного в электричке.

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