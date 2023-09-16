В Бийске ищут без вести пропавшую пожилую женщину азиатской внешности с хромотой

Особые приметы: хромота.
Приметы: азиатская внешность, рост 160 см, нормальное телосложение, волосы седы, глаза карие.
Одежда: серая куртка, черные брюки и туфли.
78-летняя Буслаева Валентина Георгиевна ушла из дома 12 сентября в Бийске и не вернулась, сообщил волонтерский отряд "ЛизаАлерт".
Особые приметы: хромота.
Приметы: азиатская внешность, рост 160 см, нормальное телосложение, волосы седы, глаза карие.
Одежда: серая куртка, черные брюки и туфли.
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