В Бийске фельдшеру скорой помощи сломали нос на вызове

На «Станцию скорой медицинской помощи Бийска» поступило сообщение, что человеку стало плохо.
По приезде врачей, мужчина лежал на полу. Когда медики начали оказывать помощь, пациент вдруг ударил фельдшера кулаком по лицу.
Как оказалось, медик получил перелом костей носа. Это стало известно в больнице, где фельдшер прошел диагностику.
По словам главного врача станции скорой медицинской помощи, на место вызвали наряд полиции, и в тот же вечер фельдшер написал заявление. Сейчас ведется разбирательство.