В Белоруссии родился кот зеленого цвета

Как сообщает портал NewGrodno, гродненец взял себе котенка именно из-за окраса. У родившей кошки было несколько котят разных цветов, но Сергею приглянулся именно зеленый.

Его он и забрал к себе. Сам владелец рассказывает:

"Зачем ты покрасил котенка? Именно такой вопрос мне задают все, кто впервые его увидел. Но ветеринары подтвердили, что это его натуральный цвет. Правда, в чем причина такого окраса, не пояснили. По их словам, кот полностью здоров и никаких отклонений нет."