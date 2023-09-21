В Белоруссии родился кот зеленого цвета

Как сообщает портал NewGrodno, гродненец взял себе котенка именно из-за окраса. У родившей кошки было несколько котят разных цветов, но Сергею приглянулся именно зеленый.
Его он и забрал к себе. Сам владелец рассказывает:
"Зачем ты покрасил котенка? Именно такой вопрос мне задают все, кто впервые его увидел. Но ветеринары подтвердили, что это его натуральный цвет. Правда, в чем причина такого окраса, не пояснили. По их словам, кот полностью здоров и никаких отклонений нет."
По словам мужчины, котенок действительно очень игривый и любит изучать окружающий мир. Он очень ласковый и нежный, громко мурчит.
Однако, кличку питомцу белорус самостоятельно выбрать так и не смог, мужчина надеется, что в этом ему помогут пользователи соцсетей. Среди вариантов - Киви, Аквамарин, Васаби, Дракоша, Лайм и Укроп.
Тем временем в Барнауле отдают в добрые руки котенка - ходячий анекдот.