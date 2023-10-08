В Белокурихе жители подали в суд на "Газпром". История вопроса

Организация по подаче газа подала в суд на владельца частного дома, который не хочет бесплатно подключать граждан к своим сетям, сообщают "Вести Алтай ".

Семья из Белокурихи подписала договор о подключении газа в их дом, по обещанию компании газ должны были дать еще в ноябре прошлого года. Но, по допсоглашению, сроки сдвинулись до 31 декабря 2023 года. Семья Акимовых за это время успели влезть в кредит и сделать внутридомовую разводку.

Труба находится в шести метрах от дома, но газа в ней нет. Тогда супруги Акимовы решили признать допсоглашение с "Газпромом" недействительным и обратились в суд, требуя подключить их дом к газу. В ответ на это получили от организации: "денег нет".

Чтобы подключиться к частным сетям, сумма нужна не маленькая, а то есть 120 тыс. рублей — именно столько запрашивает владелец частных сетей в Белокурихе, предприниматель Михаил Андрианов. Устав ждать бесплатного газа, сосед Акимовых уже подключился к частным сетям.

На самого предпринимателя был направлен иск от "Газпрома", так как подключить жителей Белокурихи можно только к сетям бизнесмена. Сам Андрианов дает согласие только при условии оплаты за каждый подключенный дом, а это не дешевое удовольствие, сумма составляет 132 тыс. рублей. Однако, по некоторым адресам предприниматель суды уже проиграл.

Фирма Андрианова "Алтайкапиталстрой" и сам владелец пояснили: на период с 2015 года сделали по частному сектору Белокурихи 30 км сетей. Горожане вкладывались, но 70% вложил сам предприниматель. На сегодняшний день за трубы приходится платить большие налоги.

В региональном подразделении "Газпрома" рассказали — переговоры о выкупе белокуринских сетей велись, но по стоимости стороны не договорились. Сколько продлятся суды сказать сложно.

По истечению трех лет, жители соседнего Смоленского района с помощью судов, все-таки смогли дождаться бесплатного газа. Пенсионерка рассказывает, что суды велись долго, но "Газпрому" выиграть не удалось, поэтому прошлой зимой у Пономаревых появился газ. Заодно подключили и 14 соседних домов. По программе догазофикации, как рассказывает семья Пономаревых, им вернули 25 тыс. субсидии.

Но в Белокурихе не надо строить сети, они там и так есть. Вопрос в том как подключить к ним 1100 участников по программе догазофикации.

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