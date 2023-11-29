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Жизнь

В барнаульской гимназии открыли мемориал в память о погибших на СВО выпускниках

В гимназии №45 г. Барнаула 28 ноября открыли мемориальную доску, ее посвятили двум погибшим выпускникам.

Мемориал в гимназии №45
Мемориал в гимназии №45
barnaul.org

Как сообщает "МК на Алтае" выпускники гимназии в 2022 году в ходе спецоперации. Антона Губина и Глеба Подберезного посмертно наградили орденами и медалями.

Антон Губин награжден орденом Мужества, Глеб Подберезный - медалью "За боевые отличия". В память о них в гимназии открыли мемориальную доску.

"Парта Героя" посвящена в том числе и еще одному выпускнику - Александру Чудову, который погиб в 1985 году в Афганистане.

На открытии мемориала помимо сотрудников и учеников гимназии, были также родственники и близкие погибших. А также открытие "Парта Героя" посетили военнослужащие, общественники и депутаты городской думы.

Все почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Ранее мы рассказывали о премии, которую получил барнаульский врач.

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