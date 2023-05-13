В барнаульском зоопарке "ожили" дикобразы, которых посетители принимали за кукол

Двух черных братьев-дикобразов расшевелила новая подруга и соседка по вольеру, сообщают в барнаульском зоопарке "Лесная сказка".

Дикобразы Чук и Гек - братья и живут в зоопарке много лет.

В обычном состоянии они выглядят как два комочка иголок, которые неподвижно лежат в углу.

Гостям зоопарка даже казалось, что животные ненастоящие - посетители интересовались, не куклы ли лежат в вольере.

Но теперь у дикобразов появилась интересная компания.

"Очаровательная блондинка Мери, пережив зиму отдельно, к лету созрела для переезда к мужчинам", - пишут сотрудники зоопарка.

Теперь братья охраняют свою невесту, ревностно защищая от посторонних глаз. А когда любопытных взглядов поблизости нет - дикобразы соревнуются за внимание подруги.

Ранее павлин Сахарок из барнаульского зоопарка устал от старой жизни и переехал в новое место.