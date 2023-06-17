В барнаульском зоопарке открыли большую юрту и показали удивительные иностранные сувениры

Изначально предполагалось, что юрта начнет принимать гостей уже в конце мая. Однако открытие пришлось перенести на середину июня из-за особенностей ее изготовления.
Жилище изготавливали на заказ в Казахстане. Оно отличается от обычных юрт своими большими размерами. В то время как обычный дом кочевников не превышает 6-8 м, в зоопарке поставили юрту размером в 10 м.
На открытии выступили творческие коллективы. Перед тем как войти в жилище, посетители зоопарка водили вокруг юрты хоровод - так народы Севера задабривали домашних духов.
Внутри гостей угощали конфетами, согласно древнему казахскому обычаю. Дети и взрослые могли брать сладости из специальной вазочки в виде верблюжонка.
Первой выставкой, проведенной в юрте, стал показ сувениров различных стран мира из личной коллекции Сергея Писарева. На стенах были вывешены старинные гобелены из Горно-Алтайска, а на столах расставлены статуэтки и тарелочки из Испании, Индии, Кипра, Вьетнама, Австралии и Португалии.
Также любой желающий мог сфотографироваться в национальном костюме Перу.
В дальнейшем в юрте будут проводить другие интересные выставки, а также устраивать экскурсии и показывать быт народов. Жилище кочевников будет работать круглый год. Летом здесь будут проводить экскурсии, а зимой - пить горячий чай.