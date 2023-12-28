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Жизнь

В барнаульском ЖД вокзале появилась новогодняя фотозона

Помимо фотозоны на вокзале появилась елка. Сделать фото может как и пассажир, так и посетитель.

Новогодняя фотозона на вокзале Барнаул.
Новогодняя фотозона на вокзале Барнаул.
Министерство транспорта Алтайского края

Краевой Минтранс сообщает, что фотозона состоит из нескольких частей: баннер с изображением паровоза на фоне зимнего пейзажа, подиум с табличкой "С Новым годом!" и световое кольцо, украшенное новогодними игрушками. Высота фотозоны примерно три метра.

В Минтрансе также отметили, что железнодорожники Алтайского края украшают фасады зданий и внутренние помещения. А на территории вокзала со стороны города появился праздничный замок, сделанный из светодиодных трубок и новогодней мишуры.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае запустили новую электричку.

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