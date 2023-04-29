29 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В барнаульском СГК объяснили, почему они не могут просто «убавить» отопление

Представители СГК в Барнауле объяснили гражданам, почему они не могут просто «убавить» отопление в период жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

В компании объяснили, что убавить отопление в домах Барнаула невозможно. Такова особенность системы теплоснабжения города.

Вода из тепловых сетей используется не только в качестве отопления. Она еще — греющая среда для подготовки горячей воды, которая течет из крана в квартирах. Для этого нужна температура теплоносителя не ниже +70 градусов, иначе пострадает качество горячей воды.

«Период межсезонья, в ожидании объявления даты окончания отопительного сезона — один из самых непростых в работе для нас. На улице уже летняя жара, а система все еще работает в зимнем режиме», — выразили понимание в компании.

В СГК заявили, что все обращения барнаульцев переданы в тепловую инспекцию.

Ранее в СГК пояснили, что отопление начнут отключать в домах барнаульцев, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться на отметке не ниже +8 градусов в течение пяти суток.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость