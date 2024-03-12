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Жизнь

В барнаульском парке «Центральный» закрывают каток

Сегодня, 12 марта, в барнаульском парке «Центральный» закрывают ледовый каток.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

Отмечается, что с декабря 2023 года на каток пришло более 15 тыс. человек. Однако теплая погода больше не дает эксплуатировать его дальше.

Кроме того, 17 марта в парке состоятся проводы зимы.

Мероприятие начнется в 12:00. Гости смогут полакомиться блинами и горячим чаем.

В парке пройдут народные игры, забавы и соревнования по гиревому спорту, а также на празднике выберут лучшее чучело Масленицы «Боярыня Масленица».

Также в этот день будет открыта ярмарка декоративно-прикладного творчества, русская кухня. На главной сцене пройдет концерт.

Если позволит погода, то в 15:00 часов состоится сжигание чучела.

Ранее altapress.ru показывал, как барнаульцы рассекали по каткам города в 20 веке и позже.

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