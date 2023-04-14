В барнаульском парке «Изумрудный» закончили заполнять пруд водой

Корреспондент altapress.ru побывал в парке и показал, как выглядит заполненный водой пруд.

14 апреля пруд в парке «Изумрудный» полностью залили. Об этом в своем Telegram-канале рассказал управляющий парком Владислав Вакаев.

«Посмотрим, как ведет себя гидроизоляция, а когда растает лед — очистим акваторию и начнем эксплуатацию пруда полноценно», — рассказал он.

Корреспондент altapress.ru прогулялся по парку и показал, как выглядит пруд сейчас.

Напомним, что 9 апреля губернатор Виктор Томенко посетил парк и посмотрел, как заполняют пруд. Утром 13 апреля в соцсетях появились сообщения о том, что пруд почти заполнили водой.

Ранее мы рассказывали об отдельном маршруте для влюбленных, который может появиться в Изумрудном парке.