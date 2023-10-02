В барнаульском аэропорту из-за тумана задержали все утренние рейсы

Самолеты "Уральских авиалиний", S7, Red Wings стоят с пассажирами на борту.
Воздушное судно "Аэрофлота" летит в новосибирский аэропорт.
Ранее из-за беспилотника шесть сочинских рейсов направили на запасные аэродромы.
Самолет утреннего рейса из Москвы час кружил в небе над Камнем-на-Оби.
Самолеты "Уральских авиалиний", S7, Red Wings стоят с пассажирами на борту.
Воздушное судно "Аэрофлота" летит в новосибирский аэропорт.
Ранее из-за беспилотника шесть сочинских рейсов направили на запасные аэродромы.
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