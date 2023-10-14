В барнаульский зоопарк везут "шикарных" байбаков

Животные отправились в Барнаул на поезде накануне утром. В зоопарк они поступят уже 17 октября.

"Два братца. Шикарные байбаки. Я их впервые увидел в зоопарке Ростова-на-Дону два года тому назад. А мечтал их купить очень давно. Во вторник в 14:35 они приедут в Барнаул. Теперь и у нас на Алтае будет День сурка. Новоселам построен шикарный вольер", — сообщил на своей странице "ВКонтакте" директор зоопарка.