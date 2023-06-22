В барнаульский дендрарий пришли лоси

Подписчики сообщили, что две особи облюбовали место: еят землянику, отдыхают и не боятся окружающих.
Ранее на дорогах Алтая установили знак "Дикие животные" после ДТП с лосем.
В дендрарий в Барнауле пришли лоси, рассказали очевидцы в сообществе "Вкурсе22".
Подписчики сообщили, что две особи облюбовали место: еят землянику, отдыхают и не боятся окружающих.
Ранее на дорогах Алтая установили знак "Дикие животные" после ДТП с лосем.
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