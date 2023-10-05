5 октября
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Жизнь

В Барнауле жители многоэтажки жалуются на сырость и холод в квартирах

Жители дома по ул. Малахова, 56, все еще не получили отопления. Температура в квартирах низкая, а подвал затопило, сообщает Amic.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

На позднюю подачу отопления жалуются уже второй год.

Но больше всех страдают жители первого этажа, ведь в доме еще и затопило подвал. Воду откачали, но запах сырости до сих пор стоит в квартирах.

Не обошла стороной проблема сырости и последний, 12 этаж. Из-за протекающей крыши его постоянно затапливает.

Воды в подвале уже нет, но вопрос с крышей еще предстоит решить общими усилиями жильцов. Капремонт в доме запланировали только на 2029 год. Чтобы перенести его на 2024 год, нужно собрать подписи и увеличить плату с 10 до 12 рублей за квадратный метр.

Сейчас в доме активно занимаются решением всех жилищных проблем.

Ранее сообщили, что отопительный запуск в Барнауле подходит к концу.

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