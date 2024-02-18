19 февраля
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Жизнь

В Барнауле женщина стала жертвой мошенников при поиске работы

Женщина общалась с предполагаемым работодателем, а после лишилась всех денег.

Телефонные мошенники умеют убедить.
Телефонные мошенники умеют убедить.
unsplash.com

"Катунь 24" сообщает, что 62-летняя женщина разместила объявление о поиске работы в интернете. Неизвестный позвонил ей и предложил работу сиделки для его пожилой мамы.

Чтобы подтвердить свою работу, он отправил потерпевшей номер, который якобы принадлежал его матери. Женщина позвонила и приняла предложение.

Работодатель сообщил, что отправил деньги по неправильным реквизитам и попросил пострадавшую помочь ему вернуть средства. С карт жертвы пропало 100 тыс. рублей.

В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Ранее сообщалось, что российский банк предупредил о новой мошеннической схеме.

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